نجم عالمي يتحدث عن وفاة ابنه "المدمرة" في وثائقي جديد له

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تحدث الممثل الأميركي سيلفستر ستالون عن خسارته لابنه "سيج" في فيلمه الوثائقي الجديد على نتفليكس، بعد أن غيبه الموت عن عمر يناهز 36 عامًا، بسبب مرض الشريان التاجي في عام 2012.وأتت وفاة "سيج" بعد أن أدى دور "روبرت" ابن "روكي" في الفيلم السينمائي Rocky V.في الجزء الثاني من الفيلم، يشعر روبرت بالإهمال حيث يركّز والده، الذي يلعب دوره ستالون، جهوده على توجيه الملاكم الشاب "تومي غان". وهي مشاهد يقول الممثل البالغ من العمر 77 عامًا أنها حصلت "للأسف" في الحياة الواقعية بين سيج وستالون.وقال الممثل الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار ثلاث مرات: "أحاول أن آخذ شيئًا من الواقع، أو شيئًا أتمنى لو أنني فعلته في الحياة الحقيقية، لكنني لم أفعل. وفي كثير من الأحيان أحقق رغباتي بطريقة مسرحية وسحرية عبر الأفلام".في وقت إصدار فيلم Rocky V في عام 1990، كان ستالون في ذروة حياته المهنية، وبجعبته عدد من الأعمال الناجحة، بما فيها أفلام روكي ورامبو.وقال الممثل في الوثائقي الجديد: "لسوء الحظ، رأيت هذه الأمور أولوية على عائلتي. والعواقب كانت جذرية ومدمرة للغاية".وفي حديثه مع People في عام 1996، اعترف "سيج" بأن فيلم Rocky V مستلهم من حياته الواقعية مع والده ستالون، مستشهداً بمشهد في الفيلم يتشاجر فيه مع والده.وقال الراحل: "عندما كنت أصرخ وأقول له أنت لم تقض وقتًا معي أبدًا! لم تقض وقتًا مع والدتي أبدًا. كان هذا صحيحًا. كنت أنظر إلى وجه والدي وأقول ذلك له حقًا".وقال سيج إنه بعد الفيلم تغير كل شيء بينه وبين والده، مضيفًا: "لقد عبرت عن الكثير من الأشياء. انفجرنا في البكاء عدة مرات. وسنضحي بأي شيء لبعضنا البعض".بعد وفاة سيج، صرح ستالون لصحيفة Good Morning America إن تقبل فقدان ابنه كان صعبًا للغاية عليه. وأضاف: "نأمل أن نتعافى مع الوقت ونتجاوز المحنة. الموت حقيقة من حقائق الحياة. يجب أن نستعيد حياتنا. وإلا، سوف ندخل في دوامة".جدير بالذكر أن ستالون أيضًا أب لصوفيا (27 عامًا) وسيستين (25 عامًا) وسكارليت (21 عامًا) من زوجته "جنيفر فلافين"، 55 عامًا. ولديه ولدان من زوجته الأولى "ساشا تشاك".