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فنون ومشاهير

بسبب عمل عمره 12 عاماً... لطيفة التونسية تتعرض للتهديد

Lebanon 24
08-11-2023 | 23:00
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كشفت الفنانة لطيفة التونسية عن تعرضها للتهديد بعدما أعادت نشر أغنيتها "إلى طغاة العالم" التي طرحتها قبل 12 عامًا، دعمًا للشعب الفلسطيني.

وقالت لطيفة في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "عملت أغنية اسمها إلى طغاة العالم، بالرغم من أن مواقع كثيرة من ضمنها تيك توك، منعوا الأغنية ووجهوا لنا تهديدًا بغلق الأغاني والأكاونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني".
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وأضافت أنها تنتمي لتونس، والجميع على دراية بما قدمته بلادها بعد القصف والتهجير والتدمير الذي حصل بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى المعاناة التي يشعر بها الجميع بسبب ما يحصل في غزة، لاسيما "الغصة والحزن" عند تناول الطعام.
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