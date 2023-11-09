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فنون ومشاهير

فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2023 | 02:23
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تحدثت الفنانة القديرة جورجيت صايغ عن فقدانها النظر في عينها، وذلك في حلقة خاصة من برنامج "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـ LBCI.

كما تحدثت صايغ عن علاقتها المميزة بالرحابنة وعشقها الكبير للسيدة فيروز، ومحبتها الكبيرة لريما الرحباني.
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وقرأ الإعلامي مالك مكتبي خواطر ومذكرات كانت تكتبها جورجيت صايغ قبل أن يضعف نظرها، والتي تحتوي على أفكار تدور حول الانتحار.

وكتبت: "أنا ما بق عندي طاقة اتحمل، أنا مش قديسة، أنا من لحم ودم، الانتحار، فكرة الانتحار، سامحني يا رب عم بتدور كل دقيقة براسي انو انتحر واخلص من هالدني البشعة يلي عايشتها... أنا بتمنى انو ربي ياخدني لأنو هوي يلي خلقنا... أنا بهالعمر ما عدت إتحمل...".

وعلّقت: "شفت مسؤولينك لوين بوصلوك... أنا متصالحة مع الموت وما عندي مشكلة بأي وقت".
 
وبعدما سمعت أغنية "بكرا برجع بوقف معكن"، لم تتمكن من تمالك نفسها وانهمرت دموعها.

وأكدت صايغ أن "الوحدة أمر من القهوة، قبيحة وتدمر الإنسان، وهي الأمر الذي لا يفكر به الإنسان في بداية عمره، وهي تجعلك تشعر بأنك يمكن أن تؤذي نفسك... صعبة جداً... فكرت بالانتحار 3 مرات وطلبت من الله السماح".

كذلك، تحدث مكتبي مع صايغ عن حياتها العاطفية، وأكدت أنها لم تتزوج بسبب رفضها الأمر، فهي لم تكن ترغب بالزواج، وفي كل مرة كان يعرض عليها أحدهم الزواج كانت تبتعد.(LBCI)

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