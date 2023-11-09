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فنون ومشاهير

بعد القُبلة الحميمة.. مشهد جريء في السرير يجمع ممثل سوري وزميلته والجمهور مُستاء (صور)

Lebanon 24
09-11-2023 | 02:45
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لا يزال مسلسل "الخائن" الذي بدأ عرضه مؤخرا يُثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد القُبلة الحميمة بين الممثلة سلافة معمار وزميلها قيس الشيخ نجيب، ظهرا معا في أولى حلقاته بمشهد جريء في السرير ما أثار غضب المُتابعين.
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ومسلسل "الخائن" مُقتبس عن عمل تركي يُشارك في البطولة الممثل السوري قيس الشيخ نجيب والممثلة سلافة معمار ومرام علي وريتا حرب ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

وتدور قصة المسلسل حول طبيبة شهيرة "أسيل" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "سيف" وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها " مع فتاة شابة " عاش معها قصة حب دامت نحو عامين، فتقرر بعد ذلك الانتقام من زوجها وعشيقته.

وتلقى المسلسلات العربية المعربة انتقادات واسعة لدى الجمهور لجهة تضمنها مشاهد جريئة.



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