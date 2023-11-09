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فنون ومشاهير
حررت شيكا من دون رصيد.. نجمة سورية شهيرة مُهددة بالحبس وتُعاني من أزمة مالية!
Lebanon 24
09-11-2023
|
03:46
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استدعيت الممثلة السورية نسرين طافش للمثول أمام القضاء المصري في جلسة خاصة لـ"استكتابها" رسمياً، ضمن إجراءات الطعن على الحكم بحبسها 3 سنوات غيابياً بتهمة تحرير شيك من دون رصيد، حيث تقرر تأجيل معارضة "طافش" على حبسها 3 سنوات لجلسة ثانية في 16 تشرين الثاني الجاري.
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حررت شيكاً من دون رصيد
وجاء في حيثيات منظور الدعوى التي تَمّ رَفعها ضد نسرين طافش أنّ النيابة العامة المصرية أسندت لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 كانون الثاني 2023 تهمة تحرير شيك من دون رصيد فقد أصدرت الشيك بسوء نية لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، حيث قضت المحكمة في حزيران الماضي غيابياً بحبسها 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.
حاولت "نواعم" التواصل مع طافش مُؤخراً، ولكنّها لم تَرُدّ على الاتصالات المتكررة بها لنفي أو تأكيد أو التعليق حتى على ما حدث من أزمة تحرير شيك من دون رصيد.
نسرين على علم بعدم وجود رصيد
وأشارت تحريات مباحث النيابة المصرية (نيابة الأموال العامة) إلى أن نسرين طافش حررت شيكاً بـ4 ملايين جنيه بعلمها بعدم وجود رصيد كافٍ.
هل تعاني أزمة مالية؟
يبقى السؤال المطروح لماذا أصدرت نسرين شيكاً من دون رصيد مع علمها بعدم وجود رصيد كافٍ؟ هل تعاني من أزمة مالية حالياً في ظل عدم نيلها أدوار البطولة عن رمضان الماضي في مسلسل "جوقة عزيزة"؟. (نواعم)
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