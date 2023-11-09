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فنون ومشاهير
هذه حقيقة تخلي "ديور" عن العارضة العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد بسبب غزة
Lebanon 24
09-11-2023
|
03:57
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تسبب خبر تخلي شركة "ديور" العالمية عن عارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد بسبب تعليقاتها حول الحرب بين إسرائيل وحماس، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكالة " أسوشيتد برس" نفت الخبر قائلة: "انتهى عقد حديد مع دار الأزياء الفاخرة في آذار 2022، أي قبل وقت طويل من الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس".
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وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن اختيار دار الأزياء الفرنسية للعارضة الإسرائيلية ماي تاغر، في إعلانها الجديد كبديل عن بيلا حديد، رغم أن الأخيرة كانت الوجه الإعلاني لمكياج "ديور" وأول سفيرة للعلامة التجارية منذ عام 2016.
وجاءت إشاعة تخلي ديور عن العارضة المشهورة، بعد منشور تضامنت فيه حديد مع غزة وبنفس الوقت دانت هجوم 7 تشرين الأول. (سكاي نيوز)
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