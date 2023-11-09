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فنون ومشاهير
تايلور سويفت تتجاهل طلباً إسرائيلياً رسمياً.. جندية "معجبة كبيرة بها" مفقودة
Lebanon 24
09-11-2023
|
08:00
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تجاهلت النجمة العالمية تايلور سويفت، دعوة الحكومة الإسرائيلية لمساعدتها في البحث عن جندية مفقودة منذ يوم السابع من تشرين الأول الماضي، الذي شهد اقتحام حركة حماس للمدن والقواعد العسكرية الإسرائيلية المحيطة بمدينة غزة.
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وقالت صحيفة نيويورك بوست، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية "توسّلت للمغنية الأميركية من أجل مساعدتها في العثور على روني إيشيل، البالغة من العمر (19 عاما)، والتي وصفتها بأنها معجبة كبيرة بسويفت".
وكتبت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، "ننشر هذه الرسالة على أمل أن تصل إلى تايلور سويفت.. روني إيشيل، وهي معجبة كبيرة بسويفت، مفقودة منذ يوم 7 تشرين الأول".
وقالت: "ستكون عائلة روني ممتنة في حال استخدمت تايلور منصتها للدعوة إلى عودتها".
وشاركت وزارة الخارجية أيضًا صورة للجندية المفقودة، مضيفة أن: "مئات من معجبي سويفت اجتمعوا لإنشاء أساور صداقة تحمل اسم روني".
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