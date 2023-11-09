حبيب نجمة شهيرة يواجه تهماً جنائية خطيرة.. هذا ما فعله في الشارع

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ظهر صديق المغنية العالمية ريهانا نجم الهيب هوب آيساب روكي، وهو يرتدي قناعًا أثناء مثوله أمام محكمة لوس أنجلوس، بتهمة الاعتداء بسلاح ناري.ويواجه روكي، تهمتين جنائيتين بالاعتداء بسلاح ناري نصف آلي، والتي قد تسبب كل تهمة له سجن لمدة أربع سنوات.وبحسب الادعاء، فإن روكي واسمه الحقيقي راكيم مايرز، أطلق النار على زميله عضو A$AP Mob، تيريل إيفرون، بعد أن نشبت مشادة بينهما في تشرين الثاني 2021.وبدأ الخلاف عندما اقترب إيفرون من روكي وصديقته ريهانا في شارع في لوس أنجلوس، وبدأ في إلقاء الكلمات البذيئة عليهما، ليرد روكي على إيفرون، وتطور الموقف إلى شجار، فأطلق روكي النار على إيفرون في يده.وحضر روكي الجلسة مرتديًا قناعًا ويرتدي بذلة رسمية، واستمع إلى إيفرون يقول للمحكمة إن روكي هدده بقتله قبل إطلاق النار عليه.وبعد انتهاء الجلسة، ظهر روكي وهو مبتسم، وغادر جلسة الاستماع في المحكمة العليا في لوس أنجلوس، كما افادت صحف محلية أميركية.وإذا أدين روكي بالتهمتين، فقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى ثماني سنوات، بعد مرور أشهر على استقبال طفله الثاني من صديقته ريهانا.