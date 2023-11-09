بطلة "التفاح الحرام" ستلعب دور ماغي بو غصن في النسخة التركية من "للموت"

مع اقتراب موعد تصوير النسخة التركية من مسلسل "للموت" اللبناني، بدأت تتسرب المعلومات الأولية حول الممثلين الأتراك المشاركين في العمل، منهم الممثلة التركية الشهيرة شيفال سام.



وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، فإن النجمة شيفال سام، ستلعب شخصية "سحر" في النسخة التركية من المسلسل، وهي الشخصية التي قدمتها الممثلة ماغي بو غصن واستطاعت أن تحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.

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