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فنون ومشاهير

بطلة "التفاح الحرام" ستلعب دور ماغي بو غصن في النسخة التركية من "للموت"

Lebanon 24
09-11-2023 | 16:00
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مع اقتراب موعد تصوير النسخة التركية من مسلسل "للموت" اللبناني، بدأت تتسرب المعلومات الأولية حول الممثلين الأتراك المشاركين في العمل، منهم الممثلة التركية الشهيرة شيفال سام.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، فإن النجمة شيفال سام، ستلعب شخصية "سحر" في النسخة التركية من المسلسل، وهي الشخصية التي قدمتها الممثلة ماغي بو غصن واستطاعت أن تحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.
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وبذلك، تعيد شيفال سام تقديم شخصية سحر، التي تدور أحداثها حول امرأة تضطر إلى ارتكاب جرائم من أجل حماية ابنها.

وتعد شيفال سام من أبرز نجمات الدراما التركية وهي مغنية أيضا، وقد شاركت في العديد من الأعمال الناجحة، منها مسلسل "التفاح الحرام" و"السلطانة كوسم" و"العهد". (فوشيا) 

المصدر: فوشيا
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