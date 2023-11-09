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فنون ومشاهير

بشكل عاجل.. نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى (صورة)

Lebanon 24
09-11-2023 | 16:10
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نُقلت الممثلة المصرية ياسمين رئيس إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد تعرضها لوعكة صحية.

ووثقت ياسمين، صورة عبر الستوري بحسابها في إنستغرام من داخل المستشفى، ظهرت من خلالها وهي على سرير أحد المستشفيات وتتلقى العلاج اللازم، دون أن تضيف أية معلومات بشأن ما جرى لها.
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كما تم تناقل صورتها عبر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتلقى العديد من رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل. (فوشيا) 
المصدر: فوشيا
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