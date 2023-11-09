بشكل عاجل.. نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى (صورة)

نُقلت الممثلة المصرية ياسمين رئيس إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد تعرضها لوعكة صحية.



ووثقت ياسمين، صورة عبر الستوري بحسابها في إنستغرام من داخل المستشفى، ظهرت من خلالها وهي على سرير أحد المستشفيات وتتلقى العلاج اللازم، دون أن تضيف أية معلومات بشأن ما جرى لها.

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