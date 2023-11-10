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فنون ومشاهير

من جديد: أصالة حافية القدمين على المسرح.. والجمهور ينتقدها: "عيب مفكرة حالك بالبيت؟" (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2023 | 01:26
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أبدعت الفنانة السورية أصالة بحفل "روائع بليغ حمدي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" 2023، بغناء عدد من أشهر أغاني الموسيقار الراحل بليغ حمدي منها "زي العسل" للفنانة الراحلة صباح من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأغنية "زي الهوي" وسط تفاعل الحضور.
 
وبدت أصالة بغاية الأناقة، اذ ارتدت فستاناً مميزاً باللون الأبيض، لكن رغم أناقتها تعرضت لانتقادات واسعة من الجمهور بسبب صعودها على المسرح حافية القدمين، وهو الأمر الذي اعتمدته الفنانة في حفلات غنائية عديدة، بينها في المغرب والكويت.
 
وقال البعض: "مفكرة حالك بالبيت؟"، فيما أضاف آخر: "عيب هالتصرف غير لائق".
 
 
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وكانت أصالة قد علقت على ظهورها حافية القدمين خلال حفلها في الكويت والذي جمعها مع الفنانة رحمة رياض، فقالت حينها: "أتجرّد منّ كلّ ماهو مفروض بين أهل الكويت الغالين .. بالكويت غنّيت حافيه لأعطي دون تفكير بما يؤلمني مرّات الكعب العالي وعمايله".
 

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