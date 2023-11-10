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فنون ومشاهير

بعد أقل من عامين على زواجهما.. طلاق الفنان الشهير والمذيعة المعروفة بشكل مفاجئ!

Lebanon 24
10-11-2023 | 02:16
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أعلن الفنان ياسر فرج، انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري، بعد أقل من عامين على زواجهما.

وكانت أنباء قد انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصال ياسر وهبة، وهو الأمر الذي أكده ياسر في تصريح له.
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ورفض الفنان الشهير التحدث عن الخلاف الذي نشب بينه وبين زوجته بعد قرابة عام و8 أشهر من الزفاف، مقدما الشكر لكل من سأل عن حالته النفسية والصحية.
 
 
وكان ياسر قد احتفل في شهر آذار من عام 2022، بعقد قرانه على المذيعة هبة الهواري، وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين.
 
يذكر ان هذه تعتبر الزيجة الثانية لياسر فرج، وذلك بعد وفاة زوجته الأولى ميادة في كانون الثاني عام 2021، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ليفاجأ الجمهور بعدها بعدة أشهر بياسر يعلن زواجه من المذيعة هبة الهواري، ليثير ضجة كبرى وقتها. (لها)
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