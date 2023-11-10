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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتزالها الفن بعد ظهورها بالحجاب
Lebanon 24
10-11-2023
|
10:45
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كشفت الفنانة المصرية نورهان حقيقة الأخبار التي تردّدت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حول اعتزالها الفن، بعد انتشار صور لها وهي تضع الحجاب.
ونشرت نورهان عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" صورتين، ظهرت في إحداهما بالحجاب وفي الثانية من دونه، وعلّقت عليهما قائلةً: "لم أعتزل ولم أتحجب، وإن كنت أتمنى الأخيرة".
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وكانت صورة قد نشرتها نورهان عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وبدت فيها وهي تؤدي مناسك العمرة، مرتديةً الحجاب والعباءة البيضاء أمام الكعبة، السبب في انتشار تلك الأخبار. (لها)
المصدر: لها
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