لم تتمالك نفسها.. فنانة تبكي على الهواء بسبب أزمتها الصحية

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إنهارت الفنانة المصرية حنان مطاوع باكية خلال إطلالتها في برنامج تلفزيوني، أثناء حديثها عن أزمة صحية ألمّت بها قبل أشهر.ولم تتمالك مطاوع دموعها خلال سرد تفاصيل قصتها عندما شخصّت حالتها بشكل خاطئ على أنها مصابة بورم سرطاني، نسبة النجاة منه قليلة، مضيفة أن "أعراض المرض بدأت منذ أربعة أشهر، عندما شعرت حينها بضيق في التنفس، وفقدت صوتها لفترات طويلة بسبب الزكام، كما تضخمت رقبتها جداً".هذا وأكدت مطاوع خضوعها لتصوير أشعة، ما جعلها تقلق وتدخل في دوامة من الوهم والخوف، معقبة: "الموضوع تضخم أوي وأخد منحنى آخر وقيل لي أشياء.. أنا وزوجي مبقناش عارفين نعمل إيه وبدأت أعمل مسح ذري".وقالت: "بكينا بشدة أنا وزوجي في السيارة عندما توجهنا للطبيب بعد التصوير المقطعي"، معقبة: "خبر كل أطباء عيلتنا وقعد يقولي هتبقي كويسة ودخلنا مرحلة الذروة.. وكان بيأكد لي إني هربي بنتنا".وأوضحت أن الفحوصات بينت إصابتها بمرض الغدة الدرقية وخضعت لعمل جراحي واستأصلتها، معقبة: "شلنا من رقبتي نصف كيلو".