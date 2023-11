هل ارتبطت كايلي جينر بالممثل المرشح لجائز الأوسكار؟

Advertisement

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر مقطع "تيك توك" جديد يوم أمس، وهي تحتضن كلبًا جديدًا أسمته Moo Pants.في المقطع، زينت كايلي إصبع اليد اليسرى بخاتم ألماسي جميل، ما أثار تكهنات بأن الخاتم قد يكون من الممثل المرشح لجائز الأوسكار، تيموثي شالامي (27 عامًا).وأثارت كايلي ونجم فيلم Call Me By Your Name شائعات رومانسية لأول مرة في نيسان الماضي، وذلك عند ظهورهما العلني لأول مرة معًا في حفل بيونسيه في لوس أنجلوس. وقد شوهدا معًا في عدد من المناسبات منذ ذلك الحين.