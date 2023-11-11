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فنون ومشاهير

معتصم النهار: يا رب ما في غيرك (صورة)

Lebanon 24
11-11-2023 | 01:30
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شارك الممثل السوري معتصم النهار، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر مشاهد مؤثرة مما يحصل في فلسطين، بعد الاستهدافات المتكررة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي.
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وقد أرفق معتصم الفيديو بتعليق مؤثر قال فيه: "يا رب ما في غيرك يا رب".
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