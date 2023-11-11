وفاة فنان شاب بعد صراع مع مرض السرطان

تُوفى الفنان الشاب شريف شاكر بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكانت رحلة شاكر بدأت مع مرض السرطان منذ عام 2019، عندما أعلن عن إصابته بالمرض عبر فيسبوك. (فوشيا)