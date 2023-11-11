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فنون ومشاهير

وفاة فنان شاب بعد صراع مع مرض السرطان

Lebanon 24
11-11-2023 | 07:38
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تُوفى الفنان الشاب شريف شاكر بعد معاناة مع مرض السرطان.
 
وكانت رحلة شاكر بدأت مع مرض السرطان منذ عام 2019، عندما أعلن عن إصابته بالمرض عبر فيسبوك. (فوشيا)
 
 
 
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شريف شاكر

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