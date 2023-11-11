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فنون ومشاهير

زينة مكي تستذكر مرضها: أشعر بسخافة حالتي

Lebanon 24
11-11-2023 | 14:00
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كشفت الممثلة اللبنانية زينة مكي عن انتهاء تصوير وإخراج فيلم قصير، يحمل عنوان "أنحني دون أن ينكسر"، الذي يسلط على معاناتها من انحناء عمودها الفقري، وقررت تأجيله بسبب الأحداث في فلسطين.

 
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وفي التفاصيل، نشرت زينة مكي صورة لها، على حسابها عبر "انستغرام"، تظهر منطقة الظهر، إذ بدا واضحاً المكان الذي وضعت فيه الأسياخ الحديدية.

 

وأرفقت زينة الصورة بالتعليق التالي: "في اليوم الأول من شهر تشرين الأول 2023 قمت بإخراج فيلم قصير، أردت أن أهديه إلى الأشخاص الذين يتألّمون بصمت، ويعانون من أوجاع وحالات صحية".

 
 

وأوضحت زينة: "عشان هيك بحب شغلي.. لأنني قادرة على التعبير من خلال الكتابة والتصوير والرقص. أردت أن أقدمه كهدية إلى الذين يعانون من انحناء في العمود الفقري أو اضطروا (مثلي) إلى تثبيت عمودهم الفقري بأسياخ وبراغٍ من حديد".

 

وأضافت الممثلة اللبنانية، أنها اضطرت إلى العودة عن قرارها بنشر الفيلم في ظل الأحداث الأخيرة في فلسطين، خاصة أنها شعرت بانكسار كبير بعد السابع من تشرين الأول، ما جعلها تشعر بسخافة حالتها، في ظل استهداف العدو الاسرائيلي للشعب الفلسطيني. (الجديد)

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