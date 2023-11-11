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فنون ومشاهير

وفاة اعلامي لبناني ورولا حمادة تنعاه بتأثر

Lebanon 24
11-11-2023 | 23:00
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فُجع الوسط الإعلامي اللبناني، بوفاة الإعلامي القدير جان خوري، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، والذي عرفه اللبنانيون مذيعًا مميزًا بحضوره وثقافته ومحاورًا لبقًا في تلفزيون لبنان.

 
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هذا الخبر الحزين أثر بعدد كبير من الإعلاميين اللبنانيين والفنانين، الذين واكبوا مسيرة في تلفزيون لبنان، فنعوه بكلمات مؤثرة مؤكدين على دوره الكبير في مجال الإعلام اللبناني.

 

أبرز المتفاعلين مع هذا الخبر، كانت الممثلة اللبنانية رولا حمادة، التي نشرت صورة للراحل على حسابها عبر منصة "اكس" وعلقت عليها بالقول: "جان خوري، كانت روحك اكبر بكتير من حدود جسدك، اليوم تحررت الروح.. رحمة الله عليك".

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