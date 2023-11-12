بعد مشهد السرير.. بطل مسلسل "الخائن" السوري يُثير الجدل من جديد مع "العشيقة"! (صور)

يواصل مسلسل "الخائن" إثارة الجدل منذ بدء عرضه مؤخرا، حيث شهدت الحلقات الأولى منه مشاهد جريئة من بينها قُبلة حميمة بين الممثلة سلافة معمار وزميلها قيس الشيخ نجيب، كما ظهرا معا في أولى حلقاته بمشهد جريء في السرير.

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كما شهد المسلسل قُبلة جريئة بين "سيف" قيس الشيخ نجيب وعشيقته "تيا" مرام علي.

ومسلسل "الخائن" مُقتبس عن عمل تركي يُشارك في بطولته الممثل السوري قيس الشيخ نجيب والممثلة سلافة معمار ومرام علي وريتا حرب خالد شباط رولا بقسماتي ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.



وتدور قصة المسلسل حول طبيبة شهيرة "أسيل" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "سيف" وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها مع فتاة شابة "تيا" عاش معها قصة حب دامت نحو عامين، فتقرر بعد ذلك الانتقام من زوجها وعشيقته.



وتلقى المسلسلات المعربة انتقادات واسعة لدى الجمهور لجهة تضمنها مشاهد جريئة.



