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فنون ومشاهير

مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
12-11-2023 | 01:55
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أعلنت "التيك توكر" الأميركية الشهيرة ميغان رايس إسلامها في بث مباشر على الهواء نطقت فيه الشهادة.

وفي تفاصيل البث عبر "تيك توك"، أطلت ميغان رايس وهي ترتدي الحجاب وتنطق الشهادة، بعدما لقنها أحد المسلمين في الفيديو، وقد احتفى بها الكثير من المسلمين حول العالم، وفي تعليقاتهم.
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واشتهرت ميغان رايس في الوطن العربي بعد أحداث غزة، حيث سخّرت حسابها للدفاع عن أهل غزة وهاجمت الإبادة الجماعية لهم، وتساءلت عن أسباب صمودهم وإيمانهم وقوتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وظهرت ميغان رايس في فيديوهات كثيرة منذ اندلاع الحرب في غزة، وهي تبكي وتسأل عن سبب صمودهم وصبرهم، والبعض في التعليقات أخبرها بأنه بسبب إيمانهم بالله والقرآن، لذلك قررت قراءة القرآن وتفاجئت من معانيه وقالت إنها اكتشفت الكثير من الأمور الإعجازية بين كلماته، وبكت بشدة لأول مرة عند قراءتها لآياته.(العربية)

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