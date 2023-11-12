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فنون ومشاهير

ممثلة شابة تهاجم هذه الشخصية الشهيرة: والله عيب على سنّك

Lebanon 24
12-11-2023 | 08:00
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ردت الفنانة سارة التونسي على تصريحات المنتج المصري جمال العدل، والتي كشف فيها عن سبب خلافهما الذي اندلع قبل نحو عامين أثناء تصوير مسلسل "حرب أهلية".

وقالت سارة في منشور مطول عبر "فيسبوك" إن جميع تصريحاته لا أساس لها من الصحة، معقبة: "والله عيب على سنّك وتاريخك كمية الكذب الي انت كاذبها".
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وأضافت أن العدل تقصد ادعاء نسيانه لها خلال لقائه التلفزيوني الأخير، إذ سبق وأن قام بذلك خلال ظهوره عبر وسائل إعلام تونسية، مشيرة إلى أن ذلك قلل من قيمته كمنتج فني ولم يؤثر عليها بشيء.

وأكدت الممثلة التونسية أن العدل عرض عليها أن تتعاون معه لمدة 3 سنوات، لكنها رفضت بسبب كلامه السيء عن الفنانين العاملين معه، لافتة إلى أنها تعرف أشياء كثيرة يمكن أن تؤذيه في حال وصلت إلى وسائل الإعلام.
 
 
 
تصريحات جمال العدل

وكان المنتج جمال العدل قد تحدث، في لقاء تلفزيوني عرض أمس، عن أسباب الخلاف بينه وبين سارة التونسي، مؤكداً أنها أنكرت الجميل الذي قدمه لها وتمردت عليه وعلى نجوم كبار.

وقال إنها كانت ممثلة رائعة ملتزمة بمسلسل "100 وش" فقرر أن يسند إليها دوراً مهماً في مسلسل "حرب أهلية" إلى جانب الفنانة يسرا.

وأضاف أنها كانت غير ملتزمة، إذ كانت تتأخر عن التصوير لساعات، ولم تكن تحفظ دورها كما يجب، كما أنها تشاجرت مع الفنان السوري باسل خياط، ما جعله يستبعدها من الدور.

وتابع أنه استبدلها بالفنانة أروى جودة، معلقاً: "كانت أحسن منها بـ100 مرة وأنقذت الموقف وأعادت تصوير مشاهد سارة". (فوشيا) 
المصدر: فوشيا
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