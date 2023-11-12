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فنون ومشاهير
أفراساراتش أوغلو ومارت رمضان ديمير يهربان ليلاً
Lebanon 24
12-11-2023
|
11:00
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ما زالت أخبار الثنائي التركي مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش أوغلو بطلي المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف "تتصدر وسائل الإعلام والصحافة التركية، خاصة بعد العديد من الاخبار حول إنفصالهما وخلافاتهما المستمرة مؤخرًا داخل كواليس تصوير حلقات الموسم الجديد من المسلسل والذي يعرض حاليًا عبر الشاشة التركية ومنصة شاهد الإلكترونية أيضاً.
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فقد نشرت الصحف والمواقع التركية فيديو قصير يظهر فيه كل من أفرا ساراتش أوغلو ومارت رمضان ديمير أثناء خروجهما من إحدى المطاعم ليلا بعد تناولهما العشاء مع أصدقائهما داخل المطعم وبمجرد وصول الصحفيين إلى الثنائي لسؤالهما عن علاقتهما لم يجب أي منهما وهربا إلى السيارة دون رد .
وكان مارت قد تواجد مؤخرا برفقة إحدى الفتيات في سهرة ليلية داخل إحدى الملاهي قبل أيام مما جعل البعض يردد أنها صديقته الجديدة .
أفضل ممثل
وقد حصل مارت رمضان ديمير على جائزة أفضل ممثل أجنبي بلغة غير إسبانية ضمن جوائز ORODU AWARDS
لعام 2023 والذي يعتبر أهم حدث توزيع جوائز تليفزيونية درامية بأمريكا اللاتينية.
ورغم محاولات الجهة المنتجة لتغيير فريق عمل مسلسل الطائر الرفراف إلا أن المواقع التركية نشرت أخبار حول رغبة بطلي العمل أفرا ساراتش أوغلو ومارت ديمير في الإنفصال عن المسلسل بسبب عدم إعجابهما بالسيناريو. (نواعم)
المصدر: نواعم
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