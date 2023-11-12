23
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
23
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية
Lebanon 24
12-11-2023
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيَّب الموت الفنان المصري عثمان محمد علي مساء اليوم الأحد، عن عمر 88 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية، بحسب ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.
وكان الفنان قد كشف قبل أشهر قليلة أن سبب غيابه خلال السنوات القليلة الماضية، عن الأعمال الفنية يعود إلى حالته الصحية، بعد أن عانى من جلطة في المخ ونقل على إثرها إلى المستشفى.
Advertisement
وكان آخر ظهور له خلال تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما الذي أُقيم، في شهر آب الماضي بمدينة العلمين الجديدة.
ويعد مسلسل "حي السيدة زينب" آخر أعمال عثمان محمد علي، والذي عُرض العام 2021، وهو من بطولة: الراقصة دينا، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وفراس سعيد، وأشرف عبد الغفور، ولبنى ونس، والعمل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.
واعتذر عثمان محمد علي عن المشاركة في مسلسل "بابلو" الذي عرض في دراما رمضان 2023، بطولة الفنان حسن الرداد، بسبب حاجته لبعض الوقت، للتخلص من آثار الجلطة. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية
13:39 | 2023-11-12
12/11/2023 01:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"خرقٌ كبير" يطال خطوط "حزب الله" الخلفية.. هؤلاء يهدّدونه بشدّة!
Lebanon 24
"خرقٌ كبير" يطال خطوط "حزب الله" الخلفية.. هؤلاء يهدّدونه بشدّة!
06:00 | 2023-11-12
12/11/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خالد خسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام
Lebanon 24
خالد خسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام
10:21 | 2023-11-12
12/11/2023 10:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع منسوب التوتر جنوباً.. وإسرائيل تحمّل الحكومة اللبنانية المسؤوليّة عن أفعال "الحزب"
Lebanon 24
ارتفاع منسوب التوتر جنوباً.. وإسرائيل تحمّل الحكومة اللبنانية المسؤوليّة عن أفعال "الحزب"
14:24 | 2023-11-12
12/11/2023 02:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير صوّر مشهدا جريئا في فيلم عالمي يعترف: أقمت أكثر من 100 علاقة جنسية! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير صوّر مشهدا جريئا في فيلم عالمي يعترف: أقمت أكثر من 100 علاقة جنسية! (فيديو)
01:00 | 2023-11-12
12/11/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:04 | 2023-11-12
لم تتمالك نفسها فبكت خلال الحلقة.. دموع كارلا حداد تثير الجدل وهذا سببها!
11:00 | 2023-11-12
أفراساراتش أوغلو ومارت رمضان ديمير يهربان ليلاً
08:00 | 2023-11-12
ممثلة شابة تهاجم هذه الشخصية الشهيرة: والله عيب على سنّك
04:00 | 2023-11-12
بعد مشهد السرير.. بطل مسلسل "الخائن" السوري يُثير الجدل من جديد مع "العشيقة"! (صور)
03:00 | 2023-11-12
بنحافة زائدة.. نادين الراسي تُقلق الجمهور على صحتها (صور)
01:55 | 2023-11-12
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
13/11/2023 01:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
13/11/2023 01:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
13/11/2023 01:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24