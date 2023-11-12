خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية

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غيَّب الموت الفنان المصري عثمان محمد علي مساء اليوم الأحد، عن عمر 88 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية، بحسب ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.وكان الفنان قد كشف قبل أشهر قليلة أن سبب غيابه خلال السنوات القليلة الماضية، عن الأعمال الفنية يعود إلى حالته الصحية، بعد أن عانى من جلطة في المخ ونقل على إثرها إلى المستشفى.وكان آخر ظهور له خلال تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما الذي أُقيم، في شهر آب الماضي بمدينة العلمين الجديدة.ويعد مسلسل "حي السيدة زينب" آخر أعمال عثمان محمد علي، والذي عُرض العام 2021، وهو من بطولة: الراقصة دينا، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وفراس سعيد، وأشرف عبد الغفور، ولبنى ونس، والعمل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.واعتذر عثمان محمد علي عن المشاركة في مسلسل "بابلو" الذي عرض في دراما رمضان 2023، بطولة الفنان حسن الرداد، بسبب حاجته لبعض الوقت، للتخلص من آثار الجلطة. (فوشيا)