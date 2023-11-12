لم تتمالك نفسها فبكت خلال الحلقة.. دموع كارلا حداد تثير الجدل وهذا سببها!

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تأثرت مقدمة البرامج كارلا حداد، خلال استضافتها لمادونا في حلقة The Stage، بعلاقتها القوية بابنتها مود.وحاولت كارلا أن تحبس دموعها، بعد أن أشادت الفنانة وابنتها باهتمام كارلا الكبير بابنتها ليا، لكن سرعان ما انهمرت دموعها على خدودها.وتمنت الليدي مادونا أن تكون علاقة كارلا بليا مشابهة لعلاقتها بابنتها Mode.