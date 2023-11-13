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فنون ومشاهير

تزوجت بعمر الـ 16 سنة.. هذا ما كشفته نادين الراسي عن طلاقها الأول والثاني (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2023 | 02:30
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للمرة الأولى تحدثت الممثلة نادين الراسي عن طفولتها، التي لم تكن سهلة، وقالت: "في طفولتي كنت نحيفة جدا وكانت التآليل تملأ يدي ولم يكن أحد يلمس يدي، كان زملائي في المدرسة يتنمرون علي وحتى بعض الأقرباء ".
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وأكدت نادين خلال مشاركتها في برنامج "زمن" عبر شاشة الـ lbci أنها ليست جاهزة لمواجهة نادين الطفلة، مشددة على أننا "جميعنا بحاجة لشخص يسمعنا".

وعن زواجها الأول، قالت: "الحياة أخذتني من كثرة عنفواني إلى مكان جديد، تزوجت للمرة الأولى في عمر الـ16 سنة وكنت قد تعرفت عليه في عمر 12 سنة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات".

وأكدت أن "زواجي الأول كان تجربة وبداية مشوار جديد".

وحول زواجها الثاني قالت: "زواجي الثاني كان طعنة، وكنت مظلومة وظالمة"، معتبرة أن في الإجمال "طلاق صحي ولا زواج مريض".(lbci)
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