تزوجت بعمر الـ 16 سنة.. هذا ما كشفته نادين الراسي عن طلاقها الأول والثاني (فيديو)

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للمرة الأولى تحدثت الممثلة نادين الراسي عن طفولتها، التي لم تكن سهلة، وقالت: "في طفولتي كنت نحيفة جدا وكانت التآليل تملأ يدي ولم يكن أحد يلمس يدي، كان زملائي في المدرسة يتنمرون علي وحتى بعض الأقرباء ".وأكدت نادين خلال مشاركتها في برنامج "زمن" عبر شاشة الـ lbci أنها ليست جاهزة لمواجهة نادين الطفلة، مشددة على أننا "جميعنا بحاجة لشخص يسمعنا".وعن زواجها الأول، قالت: "الحياة أخذتني من كثرة عنفواني إلى مكان جديد، تزوجت للمرة الأولى في عمر الـ16 سنة وكنت قد تعرفت عليه في عمر 12 سنة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات".وأكدت أن "زواجي الأول كان تجربة وبداية مشوار جديد".وحول زواجها الثاني قالت: "زواجي الثاني كان طعنة، وكنت مظلومة وظالمة"، معتبرة أن في الإجمال "طلاق صحي ولا زواج مريض".(lbci)لمشاهدة الحلقة