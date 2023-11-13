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فنون ومشاهير
جوليا روبرتس تبيع منزلها الساحر في سان فرانسيسكو.. بهذا المبلغ
Lebanon 24
13-11-2023
|
11:00
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بعد مرور قرابة الأربع سنوات على شرائه، باعت النجمة الأميركية جوليا روبرتس منزلها الساحر، المبني على الطراز الفيكتوري، بسان فرانسيسكو.
وفي التفاصيل، كسبت نجمة «تذكرة إلى الجنة» 3 ملايين دولارٍ، بعدما باعت المنزل مقابل 11.3 مليوناً، في حين كانت قد اشترته في الأيام الأولى من عام 2020، قبل شهر أو شهرين فقط من جائحة «كوفيد-19»، بنحو 8.3 ملايين دولار.
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وكان من الغريب أن تقرر الممثلة الحائزة «الأوسكار» عرض منزلها الكلاسيكي المحبوب، الذي يعود تاريخه إلى عام 1912، في السوق للبيع، لأنه أحد أكثر الأماكن المفضلة لديها.
وكانت روبرتس قد طرحت المنزل في السوق أوائل تشرين الاول، مقابل 11.8 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت سعره 500 ألف دولار، وتمت صفقة البيع في ثلاثة أسابيع فقط.
ولم يتم، حتى الآن، تحديد هوية المشتري، الذي دفع ثمن المنزل بالكامل، والذي يُقال إنه يتخفى وراء شركة ذات مسؤولية محدودة غامضة، لها عنوان في وادي السيليكون.
إحدى الغرف في المنزل
ويضم العقار الفاخر، الذي يبلغ عمره 111 عاماً، خمسة طوابق، وأربعة حمامات، وخمس غرف نوم، ويمكن للمقيمين فيه الاستمتاع بمناظر شاملة لخليج سان فرانسيسكو، والاستمتاع بجسر البوابة الذهبية المتلألئ في الخلفية من خلال الجلوس في شرفاته. ويقع المنزل، الذي تبلغ مساحته 6315 قدماً مربعة بالقرب من حديقة «بريسيديو» الوطنية، التي كانت في السابق قاعدة للجيش الأميركي. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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