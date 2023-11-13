Advertisement

فنون ومشاهير

جوليا روبرتس تبيع منزلها الساحر في سان فرانسيسكو.. بهذا المبلغ

Lebanon 24
13-11-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1129853-638354765204927024.jpg
Doc-P-1129853-638354765204927024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد مرور قرابة الأربع سنوات على شرائه، باعت النجمة الأميركية جوليا روبرتس منزلها الساحر، المبني على الطراز الفيكتوري، بسان فرانسيسكو.

وفي التفاصيل، كسبت نجمة «تذكرة إلى الجنة» 3 ملايين دولارٍ، بعدما باعت المنزل مقابل 11.3 مليوناً، في حين كانت قد اشترته في الأيام الأولى من عام 2020، قبل شهر أو شهرين فقط من جائحة «كوفيد-19»، بنحو 8.3 ملايين دولار.
Advertisement

وكان من الغريب أن تقرر الممثلة الحائزة «الأوسكار» عرض منزلها الكلاسيكي المحبوب، الذي يعود تاريخه إلى عام 1912، في السوق للبيع، لأنه أحد أكثر الأماكن المفضلة لديها.

وكانت روبرتس قد طرحت المنزل في السوق أوائل تشرين الاول، مقابل 11.8 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت سعره 500 ألف دولار، وتمت صفقة البيع في ثلاثة أسابيع فقط.

ولم يتم، حتى الآن، تحديد هوية المشتري، الذي دفع ثمن المنزل بالكامل، والذي يُقال إنه يتخفى وراء شركة ذات مسؤولية محدودة غامضة، لها عنوان في وادي السيليكون.


إحدى الغرف في المنزل
ويضم العقار الفاخر، الذي يبلغ عمره 111 عاماً، خمسة طوابق، وأربعة حمامات، وخمس غرف نوم، ويمكن للمقيمين فيه الاستمتاع بمناظر شاملة لخليج سان فرانسيسكو، والاستمتاع بجسر البوابة الذهبية المتلألئ في الخلفية من خلال الجلوس في شرفاته. ويقع المنزل، الذي تبلغ مساحته 6315 قدماً مربعة بالقرب من حديقة «بريسيديو» الوطنية، التي كانت في السابق قاعدة للجيش الأميركي. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:52 | 2023-11-13
08:00 | 2023-11-13
07:15 | 2023-11-13
04:31 | 2023-11-13
04:27 | 2023-11-13
03:52 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24