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فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تخوض السباق الرمضاني بـ"سر إلهي"

Lebanon 24
13-11-2023 | 16:02
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ستخوض الفنانة المصرية روجينا  سباق الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2024، من خلال المشاركة في بطولة مسلسل يحمل عنوان "سر إلهي"، مؤلف من 30 حلقة، من كتابة أيمن الشايب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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وبدأت روجينا عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج رؤوف عبد العزيز، استعدادا لانطلاق تصوير العمل في شهر كانون الأول المقبل، الذي يسلط الضوء على موضوع اجتماعي ضمن إطار تشويقي. 


وفي غضون ذلك، كشف المؤلف أيمن الشايب أن الحبكة الدرامية الخاصة، بمسلسل "سر إلهي" لا تشبه أي قصة سبق وقدمتها روجينا، مؤكدا أنها ستكون مفاجأة للجمهور.

ويسجل مسلسل "سر إلهي" التعاون الثالث على التوالي بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما قدما سويًا مسلسلي "انحراف" من تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته أحمد صفوت، لوسي، سميحة أيوب، محمد لطفي، ويزو، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل "ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضي 2023.
المصدر: فوشيا
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