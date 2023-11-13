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فنون ومشاهير

فنانة تثير الجدل بما كشفته عن تامر حسني.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:00
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تحدثت الفنانة رنا سماحة عن النجم المصري تامر حسني الذي أحيا حفل زفافها قبل سنوات، خلال استضافتها في برنامج free time.

وأكدت رنا أنها تعتبر تامر مثلها الأعلى في عالم الفن، حيث قالت: "بحترم بدايات تامر حسني ورحلة نجاحه وعلاقتي به قوية جداً وجاملني في حفل زفافي وأحيا الحفل من دون أي مقابل، وأنا باخد رأيه في الأغاني اللي بقدّمها".
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وكشفت عن تحضيرها لمجموعة من الأغاني الجديدة، بينها أغنية "عامله عبيطة"، وهي من كلمات أحمد حسني ولحن سامر أبو طالب وتوزيع خليل وشندي. وأوضحت أن "الأغنية اتعملت للناس اللي بوجهين في حياتنا واللي عاملين حبايبنا وهما في الاخر من ورانا بيضربونا في ضهرنا وبيتكلموا علينا".
 
المصدر: لها
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