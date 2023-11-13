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فنون ومشاهير

مقرب من طليق نادين الراسي يردّ على تصريحاتها الأخيرة

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:00
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نقلت "فوشيا" عن مصدر خاص قوله إن الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر، طليق الفنانة نادين الراسي، يحاول منذ انفصالهما عدم الدخول في أي تصريحات إعلامية احتراما لولديه ولنفسه كونه ينشغل هذه الفترة بالاهتمام بسلسلة المطاعم التي افتتحها في لبنان وغيرها من الدول العربية.
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واستغرب المصدر من تصريح نادين الراسي الأخير الذي اعتبرت خلاله أنها اتخذت قرار الانفصال تجنبا لسلامة ولديها من الحالة المرضية التي كانت تعيشها مع زوجها في تلك الفترة.

وكشف المصدر أن جيسكار هو من اتخذ قرار الانفصال لأنه اعتبره الحل الأنسب لتأمين حياة صحية له ولولديه، وعلق: "من المحتمل أنها كانت تتكلم عن الحالة المرضية التي شاهدها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: "تمتلك نادين الراسي الحق برؤية ولديها منذ سنوات بموجب حكم قضائي، خلال فترة عطلة الأسبوع. وجيسكار كان مُصرّا على تنفيذ هذا القرار، إلا أنها توقفت فجأة عن لقائهما".

وأكد  المصدر أن جيسكار أبي نادر يعتبر أن علاقته بالفنانة نادين الراسي قد انتهت منذ ما يقارب 7 سنوات، رافضا الحديث في هذه المواضيع احتراما لخصوصية ولديه، مؤكدا أنه يتمنى لنادين كل الخير والاهتمام بمسيرتها الفنية للعودة إلى الساحة بقوة.

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