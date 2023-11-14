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فنون ومشاهير

هل تزوج المنتج جمال سنان على ماغي بو غصن؟ هذا ما كشفه إعلامي شهير

Lebanon 24
14-11-2023 | 01:38
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لمّح الإعلامي ايلي باسيل في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام ان زوج الممثلة ماغي بو غصن المنتج جمال سنان تزوج عليها.

وكشف باسيل ان سنان تزوج من الممثلة المصرية التي ولدت وترعرعت في الكويت نور الغندور، بحسب قوله.
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علما ان صداقة قوية تجمع بين ماغي ونور وهي عايدتها مؤخرا في عيد ميلادها حيث نشرت صورة لها عبر حسابها في منصة إنستغرام، وعلقت عليها: "سنين كتيرة ملياني نجاح وصحة وراحة بال يا حبيبة قلبي عقبال المية"، لترد عليها نور قائلة: "حبيبة قلبي Mag".

وبانتظار تأكيد أو نفي هذا الأمر من قبل ماغي وزوجها المنتج جمال سنان، نُشير إلى انهما تزوجا عام 2003 ورزقا بابن يدعى ريان وابنة تدعى يارا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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