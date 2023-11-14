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فنون ومشاهير

بسرية مايا دياب تحتفل بعيد ميلادها.. كم أصبح عمرها؟ (صور)

Lebanon 24
14-11-2023 | 02:19
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بسرية تامة، احتفلت الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها الـ 43 الذي يُصاف في 12 تشرين الثاني 1980 .

وحرصت مايا على عدم نشر صور من الاحتفال على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للأوضاع في غزة وجنوب لبنان.
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الا انه انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل وبدت مايا متألقة بفستان قصير باللون الفضي واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون.

 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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