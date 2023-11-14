بسرية مايا دياب تحتفل بعيد ميلادها.. كم أصبح عمرها؟ (صور)

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بسرية تامة، احتفلت الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها الـ 43 الذي يُصاف في 12 تشرين الثاني 1980 .وحرصت مايا على عدم نشر صور من الاحتفال على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للأوضاع في غزة وجنوب لبنان.الا انه انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل وبدت مايا متألقة بفستان قصير باللون الفضي واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون.