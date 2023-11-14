ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

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خلال حفلها الأخير ضمن جولتها في الأرجنتين، أثارت النجمة الأميركية تايلور سويفت جدلاً كبيراً بطريقتها في الإعلان عن جدية علاقة الحب التي تعيشها مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.وأعلنت المغنية الأميركية حبها لترافيس من خلال استبدال كلمات إحدى أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، لتشير بعدها إلى اللاعب الذي يحرص منذ فترة على التواجد معها في جولاتها الفنية، بينما تتواجد هي في تدريباته ومبارياته.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع ردّ فعل اللاعب بعدما أشارت إليه حبيبته أمام الآلاف من معجبيها، فظهر في الكواليس وهو يقف إلى جانب والد المغنيّة، وراح يضحك بخجل ويشجع حبيبته.وفي نهاية الحفل، ركضت سويفت باتجاه كيلسي مباشرة واحتضنته وقبّلته وسط تصفيق وذهول الجمهور من جرأتها وتلقائيتها في التعامل مع حياتها العاطفية.(لها)