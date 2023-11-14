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فنون ومشاهير
بعد زواج استمر 3 سنوات وقصة حب.. الثنائي الشهير الى الطلاق
Lebanon 24
14-11-2023
|
08:00
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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول انفصال الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي على خلفية المشاكل العائلية التي حدثت بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق أحمد.
وكانت إعلامية شهيرة قد أثارت الجدل حول طلاق النجمين، حين أعلنت أنهما على وشك الطلاق، ما دفع والدة هنا الزاهد للخروج في تصريحات صحافية لتكذيب تلك الأخبار، وتأكيد عدم صحتها.
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يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الأخبار حيث أثيرت أنباء انفصالهما قبل أشهر عدة، بعد زواجهما منذ 3 سنوات، وأن الأمر تم في سرية تامة بحيث اتفق النجمان على عدم إذاعة الخبر حتى لا يتأثر فيلمهما "مستر إكس"، وذلك بعد تداول أخبار عن خلافات عائلية بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما نفاه الاثنان بشدّة في العرض الخاص للفيلم. (لها)
المصدر: لها
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