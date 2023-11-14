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فنون ومشاهير

نجمة باكستانية تطالب بمقاطعة نجوم هوليوود المؤيدين لإسرائيل

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:00
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تضامنت النجمة الكندية ذات الأصول الباكستانية أوشنا شاه مع القضية الفلسطينية، وكرّست صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كشف زيف الرواية الإسرائيلية ودعم أبناء قطاع غزة الذين يعانون من الحصار ويرتكب في حقهم إبادة جماعية.
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وفي إحدى التغريدات التي نشرتها أوشنا عبر حسابها في منصة "إكس"، طالبت متابعيها بمقاطعة نجوم هوليوود ممن أبداوا تضامنهم مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددةً على أنه من الواجب مقاطعة أعمالهم وموسيقاهم وكل ما يروجون له.

وكتبت في تغريدتها المرفقة بأسماء نجوم هوليوود الداعمين للاحتلال: "اليوم، ابدأ مقاطعة نجومك، نجوم هوليوود، قم بإلغاء متابعتك لحسابات جميع من في هذه القائمة، تعهد بألّا تدفع المال في مشاهدة أفلامهم، وسماع موسيقاهم، أو شراء أي شيء يدعمونه".

وتابعت: "أنتم مصدر قوتهم، فاسلبوهم إياها، وشاركوا الحملة على نطاق واسع"، ولفتت إلى أن بعض هذه الأسماء معروفة وآخرى أقل شهرة.

كما لفتت أوشنا أن مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل أمر مهم، لافتةً إلى أن مثل هذه الحفلات أنهت الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. (فوشيا) 
المصدر: فوشيا
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