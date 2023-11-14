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فنون ومشاهير

ممثلة شابة تُثير ضجة... هل هي حبيبة فنان لبنانيّ شهير أم تزوجت من زوج ماغي بو غصن؟

Lebanon 24
14-11-2023 | 15:30
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بعدما لمّح الصحافي المتخصص بالأخبار الفنيّة إيلي باسيل، عن زواج المنتج جمال سنان بالممثلة المصريّة نور الغندور، أفادت صفحة "Charbelitta" عبر "إنستغرام"، أنّ الممثلة ماغي بو غصن، وزوجها جمال سنان يُحبّان بعضهما كثيراً، وهما خارج لبنان منذ أكثر من شهر.
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وكانت الصفحة المتخصصة بالأخبار الفنيّة، نشرت اليوم خبراً عن وجود علاقة حبّ تجمع الفنان وديع الشيخ بالممثلة نور الغندور، وأنّهما سيتزوجان قريباً، إلّا أنّها قامت بحذفه لاحقاً، لكنها من خلال المنشور الأخير، الذي نفت فيه وجود علاقة بين سنان وغندور، أشارت مُجدّداً إلى أنّ الصحيح هو أنّ الأخيرة مرتبطة بالشيخ.
 
 
 
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