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فنون ومشاهير

من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2023 | 03:31
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رُزق مؤخرا "دكتور فود" وزوجته "شروق" بابنهما الاول "حنا".

وتصدرا المشهوران علة مواقع التواصل الاجتماعي الترند بعدما قرر جورج ديب، المعروف بـ "دكتور فود" توثيق لحظات الولادة بفيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي عرّضه للهجوم والانتقادات.  
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فقد نشرت "شروق" على قناتها عبر يوتيوب مقطع فيديو وثقت فيه لحظات الولادة.

وظهرت في الفيديو وهي تتحضر للولادة، اذ قررت وضع الماكياج ثم وثقت كل التفاصيل من اخذ حقنة الطلق الصناعي حتى الولادة. (الجديد)



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