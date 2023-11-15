بعد سنة على زواجهما.. فنانة شهيرة تنفصل عن زوجها والأخير يكشف السبب (صورة)

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وكشف هشام أسباب انفصاله عن بوسي، بعد زواج استمر عاماً ونصف العام، مؤكداً أنها لم تقف بجانبه في أزمة دخوله السجن، بعكس ما فعلته زوجته الأولى ووالدة أبنائه. رسميا أعلن رجل الأعمال المصري هشام ربيع انفصاله عن المطربة بوسي، بعد أيام من صدور حكم ببراءته في القضية التي اتهمه فيها محامي طليقها الأول بسرقة شيكات من مكتبه قيمتها ثمانية ملايين جنيه، وهي التهمة التي أثبتت النيابة العامة تلفيقها له.وكشف هشام أسباب انفصاله عن بوسي، بعد زواج استمر عاماً ونصف العام، مؤكداً أنها لم تقف بجانبه في أزمة دخوله السجن، بعكس ما فعلته زوجته الأولى ووالدة أبنائه.

وكانت بوسي قد احتفلت في أيار 2022، بزفافها إلى رجل الأعمال هشام ربيع.



وكانت جهات التحقيق في القاهرة قد قررت إخلاء سبيل هشام ربيع في واقعة اتهامه بسرقة شيكات قيمتها ثمانية ملايين جنيه من طليقها المنتج الفني فطين خلال وجوده في منطقة المقطم، حيث أكدت التحقيقات تلفيق التهمة له.(لها)







