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فنون ومشاهير

ممثلة تدخل القفص الذهبي.. عريسها أيضا من الوسط الفني شاهدوا رقصتهما الأولى

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:10
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تزوج كاتب السيناريو والمؤلف المصري هاني سرحان من الممثلة بسمة داود بحضور العديد من الفنانين من بينهم المخرج عمرو كمال.

وشاركت بسمة عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الرسمية في منصة "إنستغرام"، سلسلة صور وفيديوهات وثَّقت من خلالها لقطات من حفل زفافها، الذي أقيم في صحن مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

وتألقت العروس مرتديةً فستان زفافٍ جاء بقصة "الحورية"، تميَّز بفتحة صدر على شكل حرف V وفتحة جانبية، وأكمام طويلة، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر نصف مرفوعة، وطرحة بيضاء من قماش الشيفون، فيما اعتمدت مكياجاً من درجات البرونزي.

وانتشر فيديو للرقصة الأولى للعروسين. 
 
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يُشار إلى أن بسمة لفتت الأنظار إلى موهبتها في مسلسل "ملوك الجدعنة"، مع الفنانَين مصطفى شعبان وعمرو سعد، الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، إذ يُعدّ هذا المسلسل أول أعمالها الفنية، كما شاركت مؤخرًا في مسلسل "إيجار قديم" إلى جانب الفنان شريف منير، وفي مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، تعاونت فيه مع العديد من النجوم والفنانين. (فوشيا)


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