الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس

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أعلنت الفنانة المصرية إيناس مكي من خلال حسابها الخاص في "فيسبوك" عن وفاة خالتها، حيث نشرت فيديو ظهرتا فيه معاً، وعلّقت عليه قائلةً: "الوداع خالتي الحبيبة... خالتو حنان... الله يرحمها ويُحسن إليها ويدخلها فسيح جناته ويحتسب مرضها وتعبها في ميزان حسناتها يا رب العالمين".ورغم إعلان إيناس عن وفاة خالتها، لم يعلن شقيقها الفنان أحمد مكي عن الوفاة على أي من صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار الجدل بين جمهوره. (لها)