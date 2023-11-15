21
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
براد بيت في علاقة عاطفية مع إينيس دي رامون
Lebanon 24
15-11-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي في عام 2016، انتشرت العديد من الأخبار عن دخول بيت في علاقات عاطفية بنجمات هوليوود، ومن بين هؤلاء النجمات إميلي راتاجكوسكي ونيكول بوتورالسكي.
ومنذ عام تقريباً، أُثيرت الكثير من التكهنات عن ارتباط براد بيت البالغ من العمر 59 عاماً، بمصممة المجوهرات البالغة من العمر 33 عاماً؛ إينيس دي رامون.
Advertisement
وأكد مصدر لموقع "بيبول" People أن براد بيت ينادي إينيس ويقدمها بـ"حبيبتي"، مضيفاً أن بيت تجمعه علاقة رائعة مع إينيس.
وأضاف المصدر عن علاقة بيت بإينيس: "إنه لأمر رائع أن أراه في مكان جيد، إن إينيس تجعله سعيداً جداً".
وظهر الثنائي لأول مرة معاً في تشرين الثاني من العام الماضي، إذ التقطت العدسات صوراً لهما خلف الكواليس في حفل بونو بـ لوس أنغلوس، وانتشرت وقتها أنباء بمواعدتهما لبعض منذ بضعة أشهر. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
Lebanon 24
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
14:23 | 2023-11-14
14/11/2023 02:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تُثير ضجة... هل هي حبيبة فنان لبنانيّ شهير أم تزوجت من زوج ماغي بو غصن؟
Lebanon 24
ممثلة شابة تُثير ضجة... هل هي حبيبة فنان لبنانيّ شهير أم تزوجت من زوج ماغي بو غصن؟
15:30 | 2023-11-14
14/11/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ 2024.. هذا البرج سيكون محظوظاً
Lebanon 24
في الـ 2024.. هذا البرج سيكون محظوظاً
00:30 | 2023-11-15
15/11/2023 12:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
09:12 | 2023-11-15
15/11/2023 09:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للعاصفة الأولى لهذا الموسم.. أمطار طوفانية وثلوج في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا للعاصفة الأولى لهذا الموسم.. أمطار طوفانية وثلوج في هذا الموعد
02:22 | 2023-11-15
15/11/2023 02:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:00 | 2023-11-15
بعدما فضحته... زوجة الفنان اللبنانيّ الشهير تشنّ هجوماً جديداً عليه: "ضربني وسخ وبلا أخلاق" (فيديو)
08:00 | 2023-11-15
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس
06:15 | 2023-11-15
نجم عالمي يشارك في حملة تبرعات لصالح العدو الإسرائيلي.. من هو؟
04:10 | 2023-11-15
ممثلة تدخل القفص الذهبي.. عريسها أيضا من الوسط الفني شاهدوا رقصتهما الأولى
04:04 | 2023-11-15
بعد سنة على زواجهما.. فنانة شهيرة تنفصل عن زوجها والأخير يكشف السبب (صورة)
03:31 | 2023-11-15
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
فيديو
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
15/11/2023 19:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
15/11/2023 19:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
23:20 | 2023-11-13
15/11/2023 19:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24