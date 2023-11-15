براد بيت في علاقة عاطفية مع إينيس دي رامون

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بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي في عام 2016، انتشرت العديد من الأخبار عن دخول بيت في علاقات عاطفية بنجمات هوليوود، ومن بين هؤلاء النجمات إميلي راتاجكوسكي ونيكول بوتورالسكي.ومنذ عام تقريباً، أُثيرت الكثير من التكهنات عن ارتباط براد بيت البالغ من العمر 59 عاماً، بمصممة المجوهرات البالغة من العمر 33 عاماً؛ إينيس دي رامون.وأكد مصدر لموقع "بيبول" People أن براد بيت ينادي إينيس ويقدمها بـ"حبيبتي"، مضيفاً أن بيت تجمعه علاقة رائعة مع إينيس.وأضاف المصدر عن علاقة بيت بإينيس: "إنه لأمر رائع أن أراه في مكان جيد، إن إينيس تجعله سعيداً جداً".وظهر الثنائي لأول مرة معاً في تشرين الثاني من العام الماضي، إذ التقطت العدسات صوراً لهما خلف الكواليس في حفل بونو بـ لوس أنغلوس، وانتشرت وقتها أنباء بمواعدتهما لبعض منذ بضعة أشهر. (نواعم)