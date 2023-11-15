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فنون ومشاهير

بعد 4 سنوات.. ممثلة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها الممثل!

Lebanon 24
15-11-2023 | 16:17
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أعلنت الممثلة المصرية هنا الزاهد انفصالها رسميا عن زوجها الممثل أحمد فهمي. 

وكتبت هنا عبر "الستوري" بحسابها في "إنستغرام"، مساء اليوم، "الحمدلله، تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".
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المصدر: فوشيا
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أحمد فهمي

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