بعد 4 سنوات.. ممثلة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها الممثل!

أعلنت الممثلة المصرية هنا الزاهد انفصالها رسميا عن زوجها الممثل أحمد فهمي.



وكتبت هنا عبر "الستوري" بحسابها في "إنستغرام"، مساء اليوم، "الحمدلله، تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".