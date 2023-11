تُقام مسابقة ملكة جمال الكون يوم 18 تشرين الثاني الجاري في السلفادور.



وتمثل لبنان في المسابقة مايا أبو الحسن وهي الوصيفة الأولى للملكة ياسمينا زيتون بسبب عدم انتخاب ملكة جديدة لعام 2023.



وتتمتع مايا بحظوظ كبيرة للوصول إلى النهائيات فهي تمكنت من ان تكون من بين أول 10 مشتركات في التصويت لـ the Top 10 silver Finalist in the 'Voice for Change' at Miss Universe 2023.



ونشرت مايا فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام خلال مرورها في المسابقة التمهيدية لانتخاب ملكة جمال الكون 2023.

وخطفت مايا الأنظار خلال مرورها بمايوه أحمر وبفستان سهرة فخم باللون العاجي.



يُذكر ان مايا هي مذيعة في الـ lbci ضمن البرنامج اليومي الصباحي.