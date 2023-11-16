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فنون ومشاهير

تصغره بسنوات.. تعرفوا إلى حبيبة براد بيت الجديدة بعد طلاقه من انجلينا جولي (صور)

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:33
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تمكنت كاميرات المراقبة من رصد حبيبة النجم العالمي براد بيت وهي تقوم ببعض المهام اليومية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد احتفالها مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى لها معه.
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وظهرت إينيس دي رامون، 33 عاما، متألقة في سترة "بلايزر" وسروال جينز فاتح اللون. كما أضافت إلى الإطلالة نظارات شمسية ذهبية وحقيبة "شانيل" جديدة وحذاء أسود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وأفادت معلومات بأن مصممة المجوهرات والممثل البالغ من العمر 59 عامًا "سعيدان جدًا وعلاقتهما متماسكة جدًا".
 
ووفق موقع "ديلي ميل"، تخرجت إينيس من جامعة جنيف، وانفصلت عن زوجها السابق الممثل بول ويسلي بعد ما يقرب من خمس سنوات من الزواج العام الماضي.
 
وقال أحد المطلعين على الموضوع لمجلة بيبول: "هذه هي العلاقة الرسمية الأولى لبراد منذ الطلاق. وبات يُقدم إينيس كحبيبته."
 
وأضاف المصدر: "إنه لأمر رائع أن نراه في حالة جيدة. إينيس تجعله سعيدًا جدًا".(lbci)

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