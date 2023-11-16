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فنون ومشاهير
بعد حصوله على لقب "الرجل الأكثر جاذبية لعام 2023"... النجم الأميركي: الفضل لزوجتي!
Lebanon 24
16-11-2023
|
11:00
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كشف الممثل الأميركي باتريك ديمبسي أن حصوله على لقب "أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة لعام 2023" من مجلة "بيبول"، عن عمر يناهز 57 عاماً، جدّد ثقته بنفسه، معتبراً بأنّ نصائح زوجته للعناية بالبشرة كان سر الحصول على اللقب.
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أعرب ديمبسي عن سعادته باللقب خلال مشاركته في برنامج "اليوم"، على قناة NBC، من تقديم الإعلامية الأمريكية سافانا غوثري. وأعرب عن صدمته الكبيرة عند إعلان فوزه باللقب الأسبوع الماضي خاصة أنه كان في مواجهة نجوم مثل جورج كلوني ومات ديمون.
توجّه باتريك بالشكر إلى زوجته جيليان (57 عاماً)، قبل أن يكشف عن رد فعل أبنائها: تالولا (21 عاماً) والتوأم داربي وسوليفان (16 عاماً) بعد التكريم، مشيراً إلى أن الفضل باعتنائه ببشرته وشبابه يعود لزوجته.
واعتبر أنه بلغ قمة السعادة حين تفاجأ باللقب بعدما كان يعتقد بأن "لحظات التباهي بالصحة والجمال قد ولّت". ولفت إلى أنّ الشخص تتبدل أولوياته في الخمسينيات، بدءاً من التفكير والآراء، إلى تبدلات الجسد، وتصبح العناية بالجمال من الأمور الثانوية، لكن حصوله على الثناء والإعجاب في هذا العمر يعد أمراً جميلاً جداً.
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