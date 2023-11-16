إطلالة محمد رمضان "الأنثوية" تعرضه للسخرية.. شاهدوا ملابسه المرصعة بالكريستال (صورة)

Advertisement

أحيا النجم محمد رمضان حفلاً خاصاً في مركز المنارة بالتجمع الخامس في مصر.وكالعادة يرتدي محمد رمضان ملابس ملفتة للأنظار، إذ ظهر في حفله وهو يرتدي بنطلوناً وقميص باللون الأبيض، جاء القميص بياقة كبيرة ومرصع بالكريستال عند منطقة الصدر، من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana.وصل سعر القميص إلى 3645 دولار.