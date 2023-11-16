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فنون ومشاهير

إطلالة محمد رمضان "الأنثوية" تعرضه للسخرية.. شاهدوا ملابسه المرصعة بالكريستال (صورة)

Lebanon 24
16-11-2023 | 14:00
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أحيا النجم محمد رمضان حفلاً خاصاً في مركز المنارة بالتجمع الخامس في مصر.

وكالعادة يرتدي محمد رمضان ملابس ملفتة للأنظار، إذ ظهر في حفله وهو يرتدي بنطلوناً وقميص باللون الأبيض، جاء القميص بياقة كبيرة ومرصع بالكريستال عند منطقة الصدر، من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana.
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وصل سعر القميص  إلى 3645 دولار.
 


ونسق رمضان الإطلالة مع نظارة شمسية من العلامة التجارية Balenciaga،ويصل سعرها إلى 685 دولار. وتعرض رمضان كما العادة الى الانتقاد للمبالغة في استعراض الملابس التي أتت هذه المرة شبيهة بالملابس النسائية. (نواعم) 

المصدر: نواعم
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