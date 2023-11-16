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فنون ومشاهير

نجمة تركية ترفض الإعلان لشركة عقارات.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-11-2023 | 16:00
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رفضت الممثلة التركية نباهة تشهره، نجمة مسلسل "العشق الممنوع"، أن تكون وجهًا إعلانيًا لإحدى شركات العقارات في تركيا، التي من المقرر أن تعرض منازلها للبيع في العام القادم.

وأفادت صحف تركية أن نباهة رفضت عرض الشركة الذي يقدر بـ10 ملايين ليرة تركية وشقة مجانية في موقع الإنشاءات .
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وأوضحت نباهة أن سبب رفضها للعرض يعود للدمار الذي لحق بالمنازل والمباني نتيجة تعرض تركيا لزلزال عنيف وصلت درجته على مقياس ريختر لـ7.7.

وقالت: "في الزلزال الأخير انهدمت الكثير من المنازل والمئات من البشر ماتوا، ماذا لو حدث نفس الشي مجددًا مع الشركة المعلنة؟ سأتدمر قهرًا! المال ليس كل شيء". (فوشيا) 
 

المصدر: فوشيا
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