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فنون ومشاهير
حدث فني عريق بانتظار جمهور لبنان.. فنانة كبيرة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بيروت
Lebanon 24
17-11-2023
|
00:09
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تستعد الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي لإحياء حفل غنائي جديد في بيروت، وفق ما كشفه المتعهد الفني ميشال عويس.
وأكد عويس في حديث لـ"فوشيا" اتفاقه مع الفنانة ميادة الحناوي على إحياء حفل جديد لها، وذلك بعد مرور قرابة الثلاثة أشهر على حفلها السابق الذي أقيم في بيروت أيضًا، موتقعا أن يكون الحفل في شهر كانون الأول المقبل، لكنه لم يحدّد التاريخ، نظرًا للتطورات السياسية الجارية حاليًا.
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وأشار إلى عدم طرح التذاكر في الاسواق حتى الآن، مضيفًا أنه خلال الأسبوعين المقبلين، ستتضح الصورة أكثر فيما يتعلق بالموعد وطرح التذاكر.
وفيما يتعلق بالحفلات الأخرى المنتظرة في بيروت، لفت عويس إلى وجود العديد منها، لافتًا إلى أنه في يوم السبت المقبل سيحيي الفنان السوري محمد خيري حفله الغنائي.
كما ضربت الفنانة عبير نعمة موعدًا مع جمهورها، في 24 تشرين الثاني الحالي، بالإضافة إلى استعاد الفنانة أميمة الخليل لسهرة منتظرة أيضًا، وفق قوله.
وجدّد تأكيده على تأجيل حفل الفنان المصري هاني شاكر المقرر، بداية شهر كانون الأول المقبل، إلى موعد سيعلن عنه لاحقًا بسبب الحرب على غزة.
يذكر أن الفنانة ميادة تعتبر واحدة من النجمات المخضرمات اللواتي عاصرن الجيل الذهبي، وتعاونت مع أهم الشعراء والملحنين على رأسهم الملحن المصري الراحل بليغ حمدي. (فوشيا)
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