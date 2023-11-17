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فنون ومشاهير
مقدمة البرامج أنابيلا هلال تتحوّل إلى "فاشينيستا".. هذا ما تفعله على "السوشيل ميديا"! (صور)
Lebanon 24
17-11-2023
|
01:54
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تحوّلت الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2005، مقدمة البرامج أنابيلا هلال إلى "فاشينيستا" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد لفتت ملامحها الجميلة وقوامها الرشيق انتباه الجميع، كما تميّز "الستايل" الذي تطل به، اذ تحب الألوان الجريئة وتفضل الأثواب المتوسطة الطول على باقي القصات، وفي أيامها العادية ترتدي سراويل الجينز، وتنسق معها بلوزة جميلة.
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وتنوّع أنابيلا في دور الأزياء العالمية التي ترتدي منها، من بينها: Hervé Léger وAlexander McQueen، وElisabetta Franchi، وغيرهم.
كذلك تميل نحو الماركات المعروفة على رأسها "Zara" التي تطل بمجموعة قطع منها. وتركز أنابيلا في إطلالاتها على الحقائب ذات الماركات العالمية المعروفة، من بينها: Bottega Veneta؛ والأحذية العصرية على غرار Saint Laurent وGiuseppe Zanotti.
وفي المكياج، تبرز أنابيلا ملامح وجهها الجميلة من خلال المكياج القوي الذي يركز على الرموش الاصطناعية الكثيفة والماسكارا، وتتعاون مع براندات عالمية من بينها Mac.
أما بالنسبة لتسريحات الشعر، تعتبر أنابيلا كلاسيكية في هذا الجانب، ونادرًا ما تعتمد على التسريحات الضخمة، بل تحب الستايل الهادئ والكلاسيكي، وتترك الحرية لشعرها الأشقر الغامق. (فوشيا)
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