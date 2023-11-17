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فنون ومشاهير

رد فعل غير متوقع لاحمد فهمي بعد طلاقه من هنا الزاهد.. هذا ما فعله (صورة)

Lebanon 24
17-11-2023 | 08:00
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في أول ردّ فعل له على خبر طلاقه للفنانة هنا الزاهد، نشر الفنان أحمد فهمي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو للفنانة العالمية أنجلينا جولي تقول فيه: "لم أفهم أبداً لماذا بعض الناس محظوظون بما فيه الكفاية ليولدوا ويحظوا بالفرصة التي حصلت عليها للحصول على هذا الطريق في الحياة، ولماذا في كل أنحاء العالم هناك امرأة مثلي تماماً".
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وأثار الفيديو الذي نشره فهمي جدلاً حول القصد من نشره، خاصة بعد طلاقه لهنا الزاهد.
 
وكانت هنا الزاهد قد أكدت خبر طلاقها من أحمد فهمي، حيث كتبت من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" قائلةً: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير". (لها) 
المصدر: لها
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